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Леонардо был против продления Мбаппе в 2022-м: «У «ПСЖ» было предложение от «Реала», у Килиана оставался лишь год по контракту. Никто не должен быть больше, чем клуб» 

«Я был против [продления контракта]. Больше того, думаю, его следовало продать по окончании сезона-2021/22, когда у «ПСЖ» было предложение от «Реала», а у него оставался лишь год по контракту.

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