Сияйрто: Венгрия не видит смысла подавать в суд на Киев из-за предвзятости судов

Власти Венгрии не видят смысла подавать в суд на Киев из-за ущемления прав закарпатских венгров. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.
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