☀️По данным ЦГМС в Волгоградской области 1 апреля: Утром и днем кратковременные☔ дожди. В отдельных районах 🌩грозы, утром 🌫туман.
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☀️По данным ЦГМС в Волгоградской области 1 апреля: Утром и днем кратковременные☔ дожди. В отдельных районах 🌩грозы, утром 🌫туман.