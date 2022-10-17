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17 октября кировчанам советуют не общаться с незнакомцами, не поддаваться на лесть, не хитрить

17 октября кировчанам советуют не общаться с незнакомцами, не поддаваться на лесть, не хитрить

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в понедельник, Ерофеев деньСегодня в Кирове сохранится сравнительно тёплая и довольно ясная погода: днём столбик термометра поднимется до отметки +8 градусов, к ночи похолодает до +4.

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