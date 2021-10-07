Профессор Салама не исключил роста цен на газ до 3000 долларов за тысячу кубов

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Стоимость газа может превысить отметку в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне увеличения спроса и сокращения предложения на него в мире, сказал РИА Новости специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.