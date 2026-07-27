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ЕЦУПИС о включении «Мобильной карты» в санкционные списки: «Все обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в стандартном режиме»

В Едином ЦУПИС прокомментировали включение «Мобильной карты» в 21-й пакет санкций Евросоюза против России.

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