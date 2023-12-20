Blue Origin успешно запустила суборбитальный корабль после аварии

Компания Blue Origin успешно запустила свой суборбитальный корабль New Shepard — впервые после аварии, которая произошла в сентябре 2022 года, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу аэрокосмической компании.
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