После «Сумерек»: 40 новых мелодрам про юных и влюбленных

Молодость горяча, наивна и безрассудна — особенно, когда дело касается любви. Юные герои этих новых романтических фильмов учатся быть взрослыми, совершают ошибки и ныряют в отношения с такой страстью, что остается только смотреть и завидовать .
Молодость горяча, наивна и безрассудна — особенно, когда дело касается любви. Юные герои этих новых романтических фильмов учатся быть взрослыми, совершают ошибки и ныряют в отношения с такой страстью, что остается только смотреть и завидовать .
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