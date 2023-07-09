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После «Сумерек»: 40 новых мелодрам про юных и влюбленных

После «Сумерек»: 40 новых мелодрам про юных и влюбленных

Молодость горяча, наивна и безрассудна — особенно, когда дело касается любви. Юные герои этих новых романтических фильмов учатся быть взрослыми, совершают ошибки и ныряют в отношения с такой страстью, что остается только смотреть и завидовать .

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