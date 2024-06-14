Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свадьба со стрельбой у Кремля, пуля для подростка, избиение 12-летней девочки, врачи-убийцы. Чем бородачи отметились на этой неделе

Свадьба со стрельбой у Кремля, пуля для подростка, избиение 12-летней девочки, врачи-убийцы. Чем бородачи отметились на этой неделе

Интересная жизнь с Vera Star Фото: az.sputniknews.ru За последнюю неделю участились случаи правонарушений и преступлений с участием выходцев из бывших советских республик, которых некоторые представители власти с завидным упорством продолжают завозить в Россию целыми эшелонами.

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Комментарии
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Татьяна Ускова
власти не просто так помалкивают.... значит есть для этого причины, например денежку им за разрешение беспредела подали*
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10 час.
Зоя Копань
Это не &quot;этнические меншиства&quot;, у них есть своя отделившаяся, самодостаточная страна, они у нас лохов занимаются торговлей гнилья, а потом с капиталом едут на свои Родины! До каких пор у нас в стране будут размахивать 28 км аж до  Кремля своими тряпками(флагами), их  тряпки должны у нас в стране висеть только на их посольствах! Хотят делать свадьбы в национальной стиле(со стрельбой с махами  флагов) на историческую вперёд, хоть два месяца пусть отмечают!
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9 час.
МП
Михаил Пантюхин
Власть кланяется этим ржавым !!!??? Это уже не просто аккупация, это необьявленная война на уничтожение коренного народа России!!! СВО не только происходит с бандерлогами, но и внутри страны!!! Власть закройте этот гнустный беспредел!!!!
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8 час.

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