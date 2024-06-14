Свадьба со стрельбой у Кремля, пуля для подростка, избиение 12-летней девочки, врачи-убийцы. Чем бородачи отметились на этой неделе

Зоя Копань

Это не "этнические меншиства", у них есть своя отделившаяся, самодостаточная страна, они у нас лохов занимаются торговлей гнилья, а потом с капиталом едут на свои Родины! До каких пор у нас в стране будут размахивать 28 км аж до Кремля своими тряпками(флагами), их тряпки должны у нас в стране висеть только на их посольствах! Хотят делать свадьбы в национальной стиле(со стрельбой с махами флагов) на историческую вперёд, хоть два месяца пусть отмечают!