На Украине радуются: США дали добро на удары по всей территории России

Украина активизирует удары по территории Российской Федерации как дронами, так и ракетами. Об этом украинский политолог Юрий Романенко заявил на «антивоенной конференции» «Форума свободной России» в Таллине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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