Ну что ж, опять нет повода не выпить — День рождения шампанского в начале недели как будто добавляет немножко радости.
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Ну что ж, опять нет повода не выпить — День рождения шампанского в начале недели как будто добавляет немножко радости.
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