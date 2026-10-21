Соединенные Штаты Америки: Верхний уровень моста Джорджа Вашингтона, идущий на запад, соединяющий Нью-Йорк (Нью-Йорк) с районом Форт-Ли в округе Берген, штат Нью-Джерси, вновь открылся рано утром после того, как один человек был убит в результате инцидента со стрельбой.
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