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Возникший пожар в многоэтажке Курска после попадания беспилотника ВСУ сняли на видео

Возникший пожар в многоэтажке Курска после попадания беспилотника ВСУ сняли на видео

Появились кадры пожара в многоэтажке Курска, возникшего после попадания БПЛА В сети появились кадры пожара в жилом многоэтажном доме Курска, возникшего в результате попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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