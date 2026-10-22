В пламенную речь Трампа о завершении еще двух военных конфликтов закралось уточнение о том, какая судьба ждет Иран в планах Белого Дома Фото: Dilara İrem Sancar / Anadolu Agency «Я урегулировал восемь бушующих войн или войн, которые вот-вот должны были начаться.