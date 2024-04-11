Кристофер Каволи: Россия представляет собой «хроническую угрозу» миру

Россия представляет собой «хроническую угрозу» миру, и дальнейшая помощь Украине для отражения российского вторжения в эту страну имеет решающее значение, заявил генерал армии Кристофер Каволи, командующий Европейским командованием США.
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