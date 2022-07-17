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Юрзинов о большом штабе СКА: «Санкт-Петербург задает новую тренерскую моду. Клубы КХЛ здесь должны брать пример, первым это понял «Ак Барс»

Владимир Юрзинов считает, что СКА своим большим штабом задает тренерскую моду в КХЛ. – Владимир Владимирович, в начале июля ваше назначение консультантом главного тренера СКА вызвало обсуждения и для кого-то стало сюрпризом.

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