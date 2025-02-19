Депутат Дагделен: позор, что Россию не пригласили на церемонию в Освенциме

Депутат немецкого бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен считает позором и скандалом отказ пригласить на 80-летие освобождения концлагеря Освенцим в Польше Россию, являющуюся правопреемницей Советского Союза, войска которого освободили лагерь.