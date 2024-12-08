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Зампред правительства Хабаровского края подозревается в получении крупной взятки

Ряд чиновников Хабаровского края, включая заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова, обвиняются в получении взятки на сумму 82 млн рублей, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в воскресенье, 8 декабря.

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