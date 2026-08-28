Минобороны сможет запрашивать данные о россиянах и их родственниках: что войдет в список

Минобороны сможет запрашивать данные о россиянах и их родственниках: что войдет в списокМинобороны России подготовило проект приказа с перечнем персональных данных, которые военные смогут получать о гражданах.
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