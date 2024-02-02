Олимпийская чемпионка Навка удалила пост с поддержкой Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым Татьяна Навка в своем Telegram-канале обратилась с поддержкой к российской фигуристке Камиле Валиевой, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал из-за нарушения антидопинговых правил, однако в скором времени пост был удален.