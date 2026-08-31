Почему при сварке шлак оказывается по середине шва, а металл по краям

Спросите любого сварщика, почему в шве вдруг «что-то пошло не так» и вместо ровного, плотного металла внутри оказывается шлак, а по краям будто бы сформировались более чистые валики, — и вы услышите не один десяток версий.
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