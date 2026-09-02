Клаксон
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Клаксон

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Названа дата выхода продолжения фильма «Дни грома»

Названа дата выхода продолжения фильма «Дни грома»

Актер Том Круз объявил, что продолжение популярного автоспортивного фильма с его участием выйдет летом 2028 года В анонсе 64-летней голливудской звезды была упомянута Энн Хэтэуэй, которая, по всей видимости, станет частью возрожденной культовой классики.

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