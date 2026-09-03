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Дмитрий Чернышенко: Главной темой финала Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде станет развитие транспортной отрасли

Дмитрий Чернышенко: Главной темой финала Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде станет развитие транспортной отрасли

С 14 по 18 сентября в Великом Новгороде на площадке инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» и Новгородской технической школы состоится финал Чемпионата высоких технологий.

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