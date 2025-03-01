Ирина Влах - Антикоррупционной прокуратуре: "Проверьте информацию о незаконном финансировании PAS"

Председатель Республиканской партии INIMA MOLDOVEI, бывший башкан АТО Гагаузия Ирина Влах выступила с открытым обращением к руководству Антикоррупционной прокуратуры, призвав её проверить информацию о незаконном финансировании правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), передает Noi.
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