4,9 млн рублей выделено на украшение Канавинского моста и улиц в Нижнем Новгороде

Объявлен аукцион на украшение Канавинского моста в Нижнем Новгороде в честь года педагога и наставника и на декоративно-художественное украшение улиц к Новому году, говорится в материалах на сайте госзакупок.
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