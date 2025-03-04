"Их двуличие безгранично": Вэнс раскрыл, что говорят лидеры ЕС за спиной Зеленского

По словам Вэнса, его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке КиеваВице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News рассказал, что некоторые европейские лидеры на публику говорят о своей поддержке Украины.
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