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"Их двуличие безгранично": Вэнс раскрыл, что говорят лидеры ЕС за спиной Зеленского

"Их двуличие безгранично": Вэнс раскрыл, что говорят лидеры ЕС за спиной Зеленского

По словам Вэнса, его не волнуют публичные заявления европейцев о поддержке КиеваВице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News рассказал, что некоторые европейские лидеры на публику говорят о своей поддержке Украины.

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