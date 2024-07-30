Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Пугачёва - большая артистка. Живая, экспериментирующая, эпигонствующая, ошибающаяся, страстная... В старости сошла с ...Выпускница «Фабри...
  • Владимир Пятицкий
    идиотыНа Украине предъя...
  • Николай
    "Что будет с ценами на топливо?" Что-что!? Расти будут, Дельцы будут недополученную прибыль с нас (граждан РФ) снимат...В России продлили...

Россиянке потребовалась эвакуация вертолетом с вулкана на Камчатке

Россиянке потребовалась эвакуация вертолетом с вулкана на Камчатке

На Камчатке российская туристка повредила ногу на вулкане, ей потребовалась эвакуация вертолетом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае (ЦОД).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх