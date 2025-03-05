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Ученые провели успешные тесты перед воскрешением мамонтов: появились мыши-мутанты

Ученые провели успешные тесты перед воскрешением мамонтов: появились мыши-мутанты

Американские ученые при помощи мышей подготовились к воскрешению мамонтовУченые американской компании Colossal Biosciences впервые в мире создали генно-модифицированных "мышей" с плотной и теплой шкуркой, которая адаптирована к экстремально низким температурам.

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