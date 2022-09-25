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Выборы в Италии: Лидирует правоцентристская коалиция – данные exit poll

Выборы в Италии: Лидирует правоцентристская коалиция – данные exit poll

Как сообщает итальянский телеканал Rai со ссылкой на специализированный институт Consorzio Opinio Italia, проводивший выборочное исследование результатов голосования на избирательных участках в стране, на выборах лидирует правоцентристская коалиция.

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