Выборы в Италии: Лидирует правоцентристская коалиция – данные exit poll

Как сообщает итальянский телеканал Rai со ссылкой на специализированный институт Consorzio Opinio Italia, проводивший выборочное исследование результатов голосования на избирательных участках в стране, на выборах лидирует правоцентристская коалиция.
Как сообщает итальянский телеканал Rai со ссылкой на специализированный институт Consorzio Opinio Italia, проводивший выборочное исследование результатов голосования на избирательных участках в стране, на выборах лидирует правоцентристская коалиция.
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