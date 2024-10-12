На что обратить внимание, чтобы не купить конфеты с червями внутри? Чек-лист от кондитера

Кондитер Понкратова: продукты с сильным запахом по соседству могут испортить вкус конфет. В конце сентября в Томске произошёл довольно неприятный случай: местный житель нашёл в батончиках отечественной марки червей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии