Потсдамский центр сообщил о землетрясении на юго-западе Германии

На границе земель Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг в Германии произошло землетрясение магнитудой 3,3-3,4.
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