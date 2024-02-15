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Львов сотрясло: атакован важнейший объект – уничтожен офицерский состав ВСУ

Львов сотрясло: атакован важнейший объект – уничтожен офицерский состав ВСУ

Во Львове поражен объект, в котором находился вражеский офицерский состав. В Хмельницкой области по аэродрому Староконстантинов также был нанесен удар, Уничтожен личный состав ВСУ ударом по месту дислокации в Днепропетровске и Запорожье.

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