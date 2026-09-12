🗂 Главврач крымского наркологического центра уточнил правила помещения граждан в вытрезвитель Помещение возможно исключительно с добровольного согласия гражданина, сообщил главный врач «Крымского научно‑практического центра наркологии» Евгений Менчик.
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