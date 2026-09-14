Президент Болгарии призвала достигать мира на Украине через переговоры

Президент Болгарии Илияна Йотова подчеркнула необходимость достигать мира на Украине через переговоры и заявила о намерении своей страны сделать всё возможное для присоединения к инициативам, направленным на дипломатическое урегулирование конфликта.
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