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Майкл Б. Джордан станет режиссером «Крида 4». Актер сыграл главную роль в предыдущих частях серии

Майкл Б. Джордан станет режиссером «Крида 4». Актер сыграл главную роль в предыдущих частях серии

Ирвин Винклер, продюсер киностудии Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, сообщил, что «Крид 4» официально запущен в производство.

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