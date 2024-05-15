Как чинят и обслуживают китайские грузовики: побывал на СТО Dongfeng, рассказываю, что увидел

На выезде из Солнечногорска в сторону Москвы по трассе М-10 внимательный водитель большегруза наверняка приметит развевающиеся на ветру бело-красные флаги в корпоративном стиле одного из крупнейших автомобильных госпредприятий Китая.
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