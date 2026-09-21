«Сейчас мы ничего сделать не можем»: «Герань-5» и «Бандероль» загнали ПВО ВСУ в тупик

Новейшие ударные беспилотники России вызвали панику на Западе и страх на Украине Константин Ольшанский Фото: создано нейросетью Российская оборонка совершила грандиозный технологический скачок, выпустив абсолютно новый вид оружия.
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