Фото: Царьград. Депутат Госдумы Михаил Делягин объяснил, как можно рассердить чиновника одним высказыванием.
Как разозлить чиновника одной фразой. Депутат подсказал
Комментарии
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Олег Орлов
Не знаю... Мне иногда кажется, что некоторые чиновники тупее мигрантов... Те видят выгоду для своего государства, пересылают деньги себе на Родину... А чиновники ??? Мне кажется они поступают наоборот... Забирают деньги у Родины и прячут за рубежом в оффшорах .... Да и просто оставляя на курортах ...Опять же за рубежом... Я не видел, чтобы мигрант веселился на свои деньги у нас в ресторанах и кафе, оплачивал вечеринки и аниматоров.... Все деньги пускает в дело...
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22 час.
ХА
Харченко Александр
Так половина тех денег, что высылают, оседают в карманах депутатов, что лоббируют это
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13 час.
Natalija Osminina
Почему тупее? Мигранты посылают деньги к себе домой. И чиновники России к себе домой. Только дом их не в России.
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13 час.
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