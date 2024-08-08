Как разозлить чиновника одной фразой. Депутат подсказал

Олег Орлов

Не знаю... Мне иногда кажется, что некоторые чиновники тупее мигрантов... Те видят выгоду для своего государства, пересылают деньги себе на Родину... А чиновники ??? Мне кажется они поступают наоборот... Забирают деньги у Родины и прячут за рубежом в оффшорах .... Да и просто оставляя на курортах ...Опять же за рубежом... Я не видел, чтобы мигрант веселился на свои деньги у нас в ресторанах и кафе, оплачивал вечеринки и аниматоров.... Все деньги пускает в дело...