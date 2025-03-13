NM: ИИ научился выявлять риски психических расстройств у подростков

Ученые из Университета Дьюка под руководством Эллиота Хилла выяснили, что искусственный интеллект способен с высокой точностью предсказывать риск развития психических расстройств у подростков задолго до появления выраженных симптомов.
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