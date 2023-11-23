Конкурсный управляющий «Открытия Холдинга» подала иск к экс-совладельцам

Конкурсный управляющий «Открытие Холдинга» Мария Булатова обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать в пользу компании убытки на сумму около 9,8 млрд рублей с бывших владельцев «Открытие Холдинга» Вагита Алекперова и Леонида Федуна и связанных с ними четырех компаний.
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