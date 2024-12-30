Москвичей предупредили об ухудшении погоды перед Новым годом

Мокрый снег и гололед ожидаются в столице 30 декабряМосквичей предупредили об ухудшении погоды перед Новым годом – как сообщает Гидрометцентр, в предпоследний день уходящего года в столице ожидаются гололед и мокрый снег .
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