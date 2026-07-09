В театре Комиссаржевской, где аозник подар на сцене, сгорели декорации. 🔹Их готовили к вечернему спектаклю «Месяц в деревне».
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В театре Комиссаржевской, где аозник подар на сцене, сгорели декорации. 🔹Их готовили к вечернему спектаклю «Месяц в деревне».