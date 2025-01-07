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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Asus представила игровые ноутбуки ROG Strix G16 и G18 с графикой GeForce RTX 5000 и новейшими ...

Asus представила игровые ноутбуки ROG Strix G16 и G18 с графикой GeForce RTX 5000 и новейшими ...

Asus представила игровые ноутбуки ROG Strix G16 и G18 с графикой GeForce RTX 5000 и новейшими чипами Intel и AMDКомпания Asus представила обновлённые игровые ноутбуки ROG Strix G16 и ROG Strix G18 на базе новейших процессоров Intel и AMD.

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