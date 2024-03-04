Елена Маркосян: Украинские националисты ненавидят историю. Там много правды

В Киеве на памятник Княгине Ольге повесили броник с надписью «ей нужна броня». Идиоты! Истории своей не знают! У нее броня вечная была, есть и будет! С памятником можно сделать всё, что угодно, но с историей и именем Княгини Ольги не получится.