Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Светлана Филатова
    👎👎👎🥵ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ БА...
  • Волков Владимир
    Я бы назвал эту организацию не полицейской, а террористической. Ведь операции в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии,...Россия второй раз...
  • Виктория Иванова
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Россия второй раз одолела НАТО - Rebelion

Россия второй раз одолела НАТО - Rebelion

Россия второй раз одолела НАТО, пишет испанская газета Rebelion Второй военной победой РФ над блоком стал конфликт на Украине, а первый – в Сирии.

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Комментарии
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Вик Норд
Знает кошка чьё мясо съела...,русские всё равно придут,и возьмут то что им принадлежит,потому и гадят наглосаксы из под себя,лет 200 уже,ведь сколько верёвочке не виться... .
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10 час.
a
alex
Дык родня... ну поносить взяли...
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9 час.
Волков Владимир
Я бы назвал эту организацию не полицейской, а террористической. Ведь операции в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии ну никак не подпадают под понятие полицейских. Это чистой воды терроризм.
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4 час.

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