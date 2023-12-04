Россия второй раз одолела НАТО - Rebelion

Знает кошка чьё мясо съела...,русские всё равно придут,и возьмут то что им принадлежит,потому и гадят наглосаксы из под себя,лет 200 уже,ведь сколько верёвочке не виться... .

Волков Владимир

Я бы назвал эту организацию не полицейской, а террористической. Ведь операции в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии ну никак не подпадают под понятие полицейских. Это чистой воды терроризм.