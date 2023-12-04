Россия второй раз одолела НАТО, пишет испанская газета Rebelion Второй военной победой РФ над блоком стал конфликт на Украине, а первый – в Сирии.
Россия второй раз одолела НАТО - Rebelion
Комментарии
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Вик Норд
Знает кошка чьё мясо съела...,русские всё равно придут,и возьмут то что им принадлежит,потому и гадят наглосаксы из под себя,лет 200 уже,ведь сколько верёвочке не виться... .
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10 час.
a
alex
Дык родня... ну поносить взяли...
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9 час.
Волков Владимир
Я бы назвал эту организацию не полицейской, а террористической. Ведь операции в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии ну никак не подпадают под понятие полицейских. Это чистой воды терроризм.
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4 час.
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