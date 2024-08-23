Прокуратура потребовала устранить нарушения с вывозом мусора в Чалне

Контейнерные площадки для сбора ТКО, как и периодичность вывоза мусора вызвали вопросы со стороны надзорного ведомства Состояние контейнерных площадок и периодичность вывоза мусора в пряжинском поселке вызвали нарекания со стороны прокуратуры.
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