Прокуратура потребовала устранить нарушения с вывозом мусора в Чалне

Контейнерные площадки для сбора ТКО, как и периодичность вывоза мусора вызвали вопросы со стороны надзорного ведомства Состояние контейнерных площадок и периодичность вывоза мусора в пряжинском поселке вызвали нарекания со стороны прокуратуры.