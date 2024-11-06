Си Цзиньпин призвал к созданию мощных, модернизированных воздушно-десантных сил

Сяогань /пров. Хубэй/, 5 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал всесторонне усилить подготовку войск и их боеготовность, повысить боеспособность воздушно-десантных войск, приложить усилия для строительства мощных и модернизированных воздушно-десантных сил.
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