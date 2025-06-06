Военнослужащие ВС РФ рассказали об уничтожении украинского МиГ-29 в зоне СВО

Военнослужащие расчета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Центр» уничтожили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мае этого года на красноармейском направлении в зоне спецоперации.
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