Валдай 12. ГК «Современные транспортные технологии» объявила о старте продаж «Валдая 12» - бескапотного грузовика на 12 тонн полной массы.
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Валдай 12. ГК «Современные транспортные технологии» объявила о старте продаж «Валдая 12» - бескапотного грузовика на 12 тонн полной массы.
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