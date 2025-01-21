Аналитик Муртазин: ноутбуки вошли в тройку электроники по темпу роста цен

Цены на ноутбуки, смартфоны и настольные компьютеры оказались самыми быстрорастущими среди всех гаджетов, пишет газета "Известия" со ссылкой на сообщение ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.
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